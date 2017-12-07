Водители омских маршруток № 120 отмечают нашествие рыжих котов

Мужчина не поленился внимательно изучить опубликованные в омских СМИ фотографии рыжих котов и пришел к выводу, что в разные дни в маршрутках ездили три разных кота.

За неделю до того, как в интернете опубликовали новости про рыжего пассажира, со мной в маршрутке разъезжал рыжий кот, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" Жаслан. - Я точно помню, как выехал из поселка Новоомский по маршруту в сторону "Меги", после чего на одной из остановок Старого Кировска вошли две девчонки лет 12, одна из которых держала на руках рыжего кота.

Вскоре девочки вышли на какой-то остановке, но кота с собой не взяли. Их поступок вызвал недоумение водителя, кота он не высадил из салона. Люди, ездившие в тот день в маршрутке, радовались рыжему безбилетному пассажиру, а Жаслан беспокоился, как бы котейку не прижало автоматической дверью.

Кот весь день катался со мной по маршруту, то запрыгнув на переднее пассажирское сидение, то гуляя по салону, - говорит водитель. - Я думал, его по ошибке оставили, надеялся, что его заберут, но никто не приходил, а по животному было видно, что оно беспокоится. У него на морде я разглядел такую тоску, что в какой-то момент испугался, как бы кот не умер. Подумал, что он от хозяев сбежал, чтобы те не видели последние минуты его жизни, так многие животные делают, - добавил водитель.

Финишировав после очередного круга на остановке у "Меги", водитель начал проводить уборку в салоне, и кот вышел прогуляться, но, испугавшись громкого сигнала подъезжающего автомобиля, убежал в сторону крытой стоянки под торговым центром. Больше Жаслан его не видел. Через неделю он наткнулся на пост в интернете с фотографией рыжего кота в 120-й маршрутке и решил, что это его необычный пассажир, но, присмотревшись, понял, что на снимке другой кот, да и обшивка сидений не такая, как в его маршрутке. А спустя еще неделю на стоянку у "Меги" приехала супружеская пара, которая недавно переехала в Омск из Казахстана и поселилась в Старом Кировске. Но их питомец, рыжий кот, привезенный из соседнего государства, потерялся. Люди надеялись найти своего рыжика, но ушли ни с чем. А спустя еще несколько дней рыжего кота по кличке Шишкин искала девушка, родственница которой уехала в Краснодар и перед отъездом доверила ей на некоторое время своего питомца. Еще через день на конечной остановке "Поселок Новоомский" к Жаслану обратился мужчина с просьбой посмотреть фотографии его потерявшегося кота и определить, не он ли ездил в маршутке.

- Кот, который ездил со мной, выглядел постарше животного на фото, - пояснил водитель, - да и на фото видно, что маршрут 120-й, а обшивка кресла не такая, как в моей маршрутке.

Жаслан считает, что ни один водитель не будет неделю возить кота в маршрутке, ведь днем в машине тепло, а ночью в салоне холодно, как на улице, и животное может погибнуть.

- Я уверен, что на маршруте № 120 пассажиры видели несколько рыжих котов в течение пары недель. Но пока к хозяевам вернулся лишь кот из Новоомского, который по счастливой случайности был подобран сотрудником "Меги" и после передан хозяину.

Фото: Олег Мандриченко