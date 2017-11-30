Рыжего кота по кличке Шишкин из омской маршрутки ищет хозяйка
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 30 ноября 2017, 13:18, последнее обновление 30 ноября 2017, 13:20  •  печать

Рыжего кота по кличке Шишкин из омской маршрутки ищет хозяйка

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Девушка уверена, что кот, который несколько дней ездил в маршрутке № 120, это ее питомец, который сбежал из дома.

В воскресенье в социальных сетях и омских СМИ появился пост о рыжем коте, который ездит в маршрутке № 120. В редакцию "Омск здесь" обратилась бывшая жительница Омска Анастасия Горлова, которая уверена, что это ее кот по кличке Шишкин.

Я не могу найти водителя той маршрутки или владельца маршрута, которые помогли бы вернуть нам кота, - пояснила девушка. - Если бы я была в Омске, то поехала бы на конечную и проверила каждую машину, но я сейчас в Краснодаре и очень переживаю за Шишкина.

По словам Анастасии, Шишкин живет в частном доме и частенько гуляет сам по себе. Пока она была в отъезде, кот уже терялся, но тогда его на остановке подобрали волонтеры и вернули людям, которые за ним присматривают. Девушка надеется, что и в этот раз его смогут вернуть домой.

- Теперь снова остановка, маршрутка. Вот я и уверена, это мой парень, - утверждает девушка.

Корреспондент "Омск Здесь" выяснил, кому принадлежит маршрут № 120 и связался с диспетчером.

У нас на этом маршруте работает несколько десятков машин, - пояснили корреспонденту. - Мы оповестили водителей, но пока никто не отозвался. Если кот объявится в какой-нибудь из машин, мы сразу вам сообщим об этом.

Теперь остается только ждать и надеяться, что кот снова захочет прокатиться по 120-му маршруту, и его водитель, проявив сострадание, сообщит об этом диспетчеру, а тот, в свою очередь, не поленится позвонить корреспонденту. Если у этой истории будет счастливый финал, мы обязательно сообщим об этом нашим читателям.

Теги  •  #кот #маршрутка

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Комментарии
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OLEG Chernow  •  30 ноября 2017, 17:07

Ох уж эти коты, вечно блудят, а этот ещё и путешественник) Надеюсь, что хозяйка всё-таки найдёт своего любимого кота.

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Злата Маркова  •  30 ноября 2017, 16:28

Хорошо, что у рыжего красавца нашлась хозяйка. Осталось найти маршрутку, что совсем скоро произойдет, люди помогут.

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