Рыжий кот из омской маршрутки вернулся домой

Оказалось, что рыжий питомец из маршрутки не тот кот по кличке Шишкин, которого разыскивала девушка из Краснодара. Сегодня омич Иван Якурнов сообщил "Омск Здесь", что рыжий кот, который несколько дней ездил в маршрутке, вернулся домой.

- После того как я разместил в социальной сети пост о котике в маршрутке, его хозяин написал мне, присылал фото, мы общались, - рассказал Иван. - Этого котика на улице подобрали две девочки и оставили в маршрутке, откуда его забрал работник "Меги". Хозяин кота нашел водителя, а через него и доброго работника. Теперь кот дома.

Фотографии кота, который вернулся в семью, подтверждают счастливое окончание путешествия четвероногого пассажира.

- Я думаю, эта история подарит надежду тем, кто по какой-то причине потерял любимца и пока не нашел, - говорит Иван.