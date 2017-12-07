680 тонн снега и 550 кубометров льда потратят на создание омских ледовых городков

Готовить площадки для празднования Нового года в Омске начали в конце ноября. Ледовый городок в парке 30-летия ВЛКСМ разместится у центральной клумбы - его начнут возводить в ближайшие дни. Как и в прошлом году, в этом главной темой городка станут сказки, но только на этот раз можно будет увидеть лишь "отечественных" персонажей. Во главе ледяных скульптур будут стоять Дед Мороз и Снегурочка. Наступающий год - год Собаки, и эта фигура также будет одной из самых больших. Компанию ей составят заяц, медведь, олень и другие животные. Всего будет не менее 20 фигур. Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, из городского бюджета на строительство ледяных фигур и замка из снега будет выделено 1,3 млн рублей.

- Отсутствие снега никак не повлияло на ход работ - для ледовых городков мы закупили кубы льда, а для создания снежного городка на центральной клумбе снег разбросали на 30 % территории. Лед мы начали заготавливать заранее, - рассказал "Омск Здесь" директор МП "Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич. - Планировали, что лед возьмем с нашего озера, расположенного в парке, чтобы обратно потом его вернуть. Расстояние оптимальное, и много воды. Но, во-первых, лед на озере не так хорошо замерзает, а, во-вторых, достаточно большой мутный слой. Поэтому лед было решено везти из другого водоема или какого-то чистого места на Иртыше. Самое важное, чтобы и лед, и снег были чистые. Если снега так и не будет, то будем собирать его в парке, где это возможно. Бесснежная погода никак не повлияет на строительство городков.

Фигуры в парке 30-летия ВЛКСМ

В Советском парке также по традиции гостей на входе будут встречать фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символ Нового 2018 года - собака. Здесь построят трехметровый фонтан изо льда, ледяные цветы, снежный городок, ледяной дворец с подсветкой, а также чаши и горки для катания. Строительством и возведением снежных и ледовых фигур, как и в парке 30-летия ВЛКСМ, займется омская компания "Ландшафт-Омск".

- Доставка ледяных блоков для городков будет осуществляется из озера, расположенного в поселке Падь Омской области. Снег будем брать и в городе в радиусе до 15 км от места монтажа. Для городка в парке 30-летия ВЛКСМ мы доставим 288 кубометров (86,4 тонн) снега и 182,8 кубометра ледяных блоков. В Советском парке - 990,3 кубометра снега и 130 кубометров льда, - рассказала "Омск Здесь" заместитель генерального директора ООО "Ландшафт-Омск" Валентина Ефимова.

Городок в Советском парке

Добавим, что в Омской крепости также построят снежный городок с 20 фигурами и горками. Там появятся входная арка, четыре дерева, два панно "Лес", подиум и трон, Снежная королева и ее замок, три ледяные чаши для катания детей, две горки "Завитки", лабиринт и символ 2018 года - собака. Как рассказали "Омск Здесь" в Омской крепости в исторический центр города уже завезли более пяти тысяч ледяных блоков общим объемом более 245 кубометров и 300 тонн снега. Ледовый городок здесь также возведут к открытию городской елки, которое запланировано на 23 декабря.

Городок в Омской крепости