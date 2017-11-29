В Омске сэкономят на ледовом оформлении главного парка к Новому году

В Омске подвели итоги аукциона по изготовлению ледяных и снежных скульптур на территории парка им. 30-летия ВЛКСМ, где пройдут основные праздничные гулянья в новогоднюю ночь и в период зимних каникул.

Из двух омских компаний, заявившихся на торги, наименьшую сумму (на 100 тыс. руб.) предложило ООО "Ландшафт-Омск". За 1 млн 107 тыс. руб. ей предстоит вырезать изо льда панно "Дед Мороз", "Сказочный лес" и "Снегурочка", скульптуры собаки, зайца, медведя, ели, а также горку "Ручеек". Кроме этого, с 25 декабря по 15 января необходимо будет ежедневно производить очистку установленных объектов, а до 1 февраля произвести их демонтаж.

Добавим, что ледяные фигуры животных на тему наступающего по Восточному календарю года Собаки установят на главной аллее. Здесь же появятся ледяные замки и фигуры Снегурочки и Деда Мороза за ледовым ограждением у сцены. На центральном входе в парк будут установлены две светодинамические фасадные конструкции "Снежинка", каждая из которых представляет собой разборную конструкцию, состоящую из четырёх составных частей. Ещё планируется установить светодинамическую фасадную конструкцию "Новогодние часы 2018" и две светодиодные гирлянды "Занавес" и "Бахрома". Для всех фигур будет использована иллюминация.