С директора компании, размещавшей в Омске токсичные отходы, требуют 89 миллионов рублей
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 11:34, последнее обновление 7 декабря 2017, 11:52  •  печать

С директора компании, размещавшей в Омске токсичные отходы, требуют 89 миллионов рублей

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Предприниматель нанес многомиллионный ущерб экологии Омска и соседних регионов, взяв на утилизацию 500 тонн отходов. Своей вины он не признает.

В Советском районном суде подходит к концу рассмотрение уголовного дела директора ООО "Мерк" и ООО "Природоохранное предприятие "Мерк" Александра Золотарева. Предпринимателя обвиняют в нарушении правил обращения с опасными отходами. Ущерб от его действий превысил 89 млн руб.

По версии следствия, в течение 2010-2015 годов Золотарев заключил с компаниями в разных регионах договоры по утилизации отходов, содержащих полихлордифенилы. Эти вещества относятся к стойким органическим загрязнителям и имеют высший - I класс опасности. Полихлордифенилы действуют на мозг человека, ухудшая память и интеллектуальные способности, печень, репродуктивную и эндокринную системы, а также могут привести к онкологическим заболеваниям. Согласно договорам на территории Омской, Новосибирской, Тюменской и других областей было размещено около 500 тонн химикатов. При этом в "Мерке" не было оборудования для обезвреживания отходов с полихлордифенилами, а значит и взятые обязательства по утилизации химикатов не могли быть выполнены.

Своей вины предприниматель не признает и возмещать нанесенный ущерб отказывается. Накануне на судебных прениях государственный обвинитель предложил суду признать мужчину виновным, назначить наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскать 89 млн руб. Приговор планируется огласить 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Теги  •  #отходы #прокуратура #суд #экология

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