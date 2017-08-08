Директора возившей в Омскую область токсичные отходы компании "Мерк" обвинили в многомиллионном ущербе

Как рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, в течение 5 лет - с 2010 по 2015 год - глава омского ООО "Мерк" (на тот момент эту должность занимал Дмитрий Золотарёв) заключил с рядом хозяйствующих субъектов в нескольких регионах договоры об утилизации отходов. Общая масса отходов - около 500 тонн. В составе отходов были полихлордифенилы, которые относятся к стойким органическим загрязнителям и имеют первый класс опасности. При этом компания "Мерк" не располагала оборудованием, предназначенным для обезврежевания таких отходов. В итоге отравляющие вещества были незаконно размещены на территории Омской, Новосибирской, Тюменской областей и ещё ряда регионов РФ. Экологический вред земельному фонду страны от действий бизнесмена превысил 89 млн рублей.

Напомним, скандал вокруг ООО "Мерк" разразился осенью 2015 года, когда в интернет-СМИ появилась информация о том, что компания везёт в Омск из Нижегородской области токсичные отходы для утилизации. Ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор, эксперты которого выяснили, что "Мерк" вообще не может заниматься таким бизнесом - у компании нет ни оборудования, ни законной лицензии. Руководство "Мерка" тогда утверждало, что до Омска отходы "не доехали", однако где они всё же в итоге оказались - пояснить затруднялось. В итоге "Мерком" занялись следователи.

Директору "Мерка", по информации генпрокуратуры, предъявлено обвинение по части второй ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Дело будет рассматривать Советский суд Омска. Вместе с бизнесменом решения служителей Фемиды ждёт теперь уже бывший руководитель регионального управления Росприроднадзора Александр Щербаков, который в то время незаконно выдал лицензии компании. Чиновнику вменяют превышение должностных полномочий.