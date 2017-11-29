Омские чиновники заявили депутатам, что у них нет методов для поиска виновника выбросов

Сегодня, 29 ноября, на градостроительном комитете городского совета директор департамента общественной безопасности Алексей Сиренко рассказал, что в Омске могут наблюдать только 25 видов вредных веществ. "У нас нет математических методов, чтобы найти конкретного виновника выброса вредных веществ. <...> Когда было появление неприятного запаха, оборудование не показало превышение тех веществ, за которыми следят", - заявил он. Не дали результата и выездные проверки.



Исполняющий обязанности главы Росприроднадзора Виталий Нетребко дополнил, что всего в этом году провели 284 проверки, в том числе внеплановые, и отчасти объяснил ухудшение экологической обстановки более частым наступлением неблагоприятных погодных условий. По его словам, жители жаловались на плохой воздух около 700 раз за год. "Основной вал жалоб вызван мартовскими событиями и деятельностью омских ТЭЦ, "Омскуглерода", "Газпрома", - уточнил Нетребко.



У депутатов к надзорным ведомствам сразу появился ряд вопросов, но все ответы были уклончивыми. Так, Юрий Федотов поинтересовался, почему не проводятся замеры в выходные, когда омичи сильнее жалуются на налет, золу и плохой запах, его коллега Иван Ивченко - почему нет оборудования, способного более широко обследовать воздух.



- 40 км - санитарно-защитная зона у предприятий. Это установлено законодательно. Если вы там живете, то должны понимать, - ответил Нетребко.



Кроме того, депутат Алексей Саяпин заметил, что накладываемые на предприятия штрафы не решают проблему: "Просто оплачивают, а ситуация не меняется".



Владимир Гуселетов, в свою очередь, предложил участвовать в федеральных программах, чтобы получать деньги на экологию, в том числе новое оборудование, а Сергей Дроздов внес контрпредложение: по его мнению, Омску уже необходим проект по оздоровлению окружающей среды.



- В итоге выяснили только то, что жить в городе нельзя. <...> Лично для себя узнал, что мы в принципе все живем в зоне отчуждения, раз 40 км санитарная зона, - пошутил, резюмируя, председатель комитета Дмитрий Лицкевич.



В результате депутаты создали рабочую группу по вопросам экологии, природопользования и охране окружающей среды, которую возглавил Владимир Гуселетов.