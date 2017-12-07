Новый 2018 год станет Годом добровольца

Вчера, 6 декабря, во время церемонии вручения премии "Доброволец России - 2017" президент РФ Владимир Путин объявил, что грядущий 2018-й станет Годом добровольца. "Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России", - пояснил Владимир Путин.

Позже пресс-служба Кремля сообщила, что указ о проведении Года добровольца президент уже подписал. "В целях развития добровольчества (волонтерства) постановляю: провести в 2018 году в Российской Федерации Год добровольца (волонтера)", - сообщается в тексте указа. Согласно ему, Правительство России организует комитет по проведению Года и создаст план основных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба омского правительства, на вречение премии "Доброволец России-2017" приехали омичи. Руководитель омской делегации добровольцев Анна Чернова считает, что проведение в России Года добровольца даст возможность волонтерам каждого региона подняться на новую высоту и воплотить в жизнь намного больше проектов, которые не удавалось реализовать до этого.

Фото: пресс-служба Кремля