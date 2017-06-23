Добровольческие пожарные дружины Омской области получили 400 тысяч рублей

Правительство Омской области выделило 400 тыс. руб. районным общественным организациям добровольной пожарной охраны, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров. Дружинники смогут на выделенные средства приобрести защитные костюмы и необходимое оборудование. Также деньги будут направлены на проведение предварительных медицинских осмотров личного состава, осуществление личного страхования добровольных пожарных, организацию противопожарной пропаганды и приобретение пожарно-технического вооружения.

Субсидии получат дружины из Азовского, Горьковского, Исилькульского, Русско-Полянского, Саргатского и Большеуковского районов, а также омское областное отделение "Всероссийского добровольного пожарного общества".