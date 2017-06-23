Добровольческие пожарные дружины Омской области получили 400 тысяч рублей
Общество  •  23 июня 2017, 15:03, последнее обновление 23 июня 2017, 15:04  •  печать

Добровольческие пожарные дружины Омской области получили 400 тысяч рублей

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Из бюджета региона добровольной пожарной охране выделили субсидии.

Правительство Омской области выделило 400 тыс. руб. районным общественным организациям добровольной пожарной охраны, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров. Дружинники смогут на выделенные средства приобрести защитные костюмы и необходимое оборудование. Также деньги будут направлены на проведение предварительных медицинских осмотров личного состава, осуществление личного страхования добровольных пожарных, организацию противопожарной пропаганды и приобретение пожарно-технического вооружения.

Субсидии получат дружины из Азовского, Горьковского, Исилькульского, Русско-Полянского, Саргатского и Большеуковского районов, а также омское областное отделение "Всероссийского добровольного пожарного общества".

Теги  •  #дружинники #пожарные

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