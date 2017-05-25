Омские волонтёры не хотят искать пропавших мужчин

Сегодня, 25 мая, в Международный день поиска пропавших детей, омские волонтёры и сотрудники полиции рассказали о том, как в Омске проходят поиски пропавших людей. Каждый месяц в регионе пропадает в среднем 100-150 человек. Большую часть находит полиция, в федеральный розыск как без вести пропавших объявляют пятерых. За последний год волонтёры привлекались к поискам 19 раз, в половине случаев люди были найдены. При этом волонтёров не привлекают к поиску детей - их самостоятельно находят сотрудники полиции.

- Мы не выполняем функции полиции, мы всего лишь помогаем. Мы выезжаем на места, где нужно прочесать большую территорию, и силы полиции не справятся. <…> В основном наша организация занимается поискам уже взрослых давно пропавших людей, а поиски детей ведут сотрудники полиции. Наша помощь не всегда нужна, потому что бывают криминальные случаи, где вмешательство гражданских лиц может стать помехой для следствия, - рассказала координатор проекта "ДоброСпас-Омск" Татьяна Баньшива. - В Омске очень сложно поднять людей на поиски, и у нас сформировалась маленькая группа волонтёров: 2 координатора и 7 постоянных волонтёров. Остальные - те, кто выезжает на поиски от случая к случаю или говорят: "Я поиском взрослых заниматься не буду, только детей". Но поисками детей мы не занимаемся, поэтому люди просто не приезжают.

Чаще всего, по словам Татьяны Баньшивой, добровольцы откликаются на поиски детей, подростков, стариков и женщин. Между тем на поиски мужчин можно никого не собрать. "Все считают, что это взрослый человек, который просто выпил и загулял. В социальных сетях обычно пишут, что он выпил, уехал в другой город, убегает от кредитов. Придумывают различные версии, предполагая, что есть даже криминал. Но ведь есть место и несчастному случаю, заболеванию, когда прихватило сердце. Но омичи в основном отметают эти версии и фантазируют по этому поводу".

Так, например, на поиски пропавшей два года назад Лизы Бачевской откликнулось около тысячи омичей. "Мы были в шоке, когда к месту сбора подъехали сотни машин, в которых были по несколько человек, готовых искать девочку. В том печальном случае полиция справилась быстрее. Однако мы порадовались, когда на место сбора желающих помочь отыскать Светлану Калашникову собралось около трёх десятков человек и трое дружинников", - рассказал координатор отряда "ДоброСпас" Василий Галуза.

Как сообщил старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Денис Кочурин, одного обращения в полицию о пропавшем человеке недостаточно. Родственникам необходимо также собрать группу взрослых людей и обследовать нежилую территорию рядом с местом пропажи человека. Кроме этого, стоит обратиться в омское бюро регистрации несчастных случаев и объехать все больницы, в том числе в Клиническую психиатрическую больницу имени Н. Н. Солодникова (информацию о поступивших предоставляют только родственникам). Успешными во многих случаях служат ориентировки, размещённые в социальных сетях.

- То, что заявлять о пропаже человека нужно через три дня, - неправда. Чем раньше вы сообщите в полицию о пропаже человека, тем легче нам будет отыскать его по горячим следам. В день поступает три-четыре заявления о пропаже людей. Если в течение суток человека находят, то в оперативную сводку эта информация не поступает. Но в базе данных сведения о том, что человек пропадал, остаются, это сможет помочь в случае, если гражданин снова пропадёт, бывает, что люди склонны к уходам, - говорит Денис Кочурин. - Много заявлений поступает после того, как человек уехал на работу и не вернулся. Что касается мужчин, то чаще уехал на машине при наличии больших денег и не вернулся.

Добавим, что Международный день поиска пропавших детей отмечается 25 мая неслучайно. Именно в этот день 1979 года по дороге домой в Америке пропал 6-летний школьник Эвиан Пейтс. Его искали все неравнодушные, однако поиски не увенчались успехом. Спустя 4 года после этого события в США объявили 25 мая Национальным днём пропавших детей, вскоре инициативу поддержали и в других странах. Символ этого дня - синяя незабудка.