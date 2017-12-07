Омские дорожники побили рекорд по уборке снега
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 09:50, последнее обновление 7 декабря 2017, 10:43  •  печать

Омские дорожники побили рекорд по уборке снега

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За сутки в Омске убрали самый большой с начала этой зимы объем снега - 3738 кубометров.

Как рассказали в городской администрации, снег собрали и вывезли на полигоны специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства. Работы выполнялись на мостах и путепроводах, в том числе на Ленинградском и Комсомольских мостах, мосту имени 60-летия ВЛКСМ, путепроводах у телецентра и в створе улицы 15-й Рабочей, на многих других объектах.

Не снижаем темпы очистки остановок общественного транспорта, наземных пешеходных переходов и подходов к ним. Вчера в течение дня и ночи в порядок приведено 1282 таких объекта, - рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Омска Евгений Фомин.

 

 

Теги  •  #вывоз снега #мост #путепровод

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  7 декабря 2017, 10:24

Каждый день наблюдаю проезжая в маршрутке работу коммунальщиков на дорогах. Хорошо справляются с выпавшими объемами снега. А вот во дворах управляющим компаниям работать и работать ещё.

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