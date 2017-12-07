Омские дорожники побили рекорд по уборке снега

За сутки в Омске убрали самый большой с начала этой зимы объем снега - 3738 кубометров.

Как рассказали в городской администрации, снег собрали и вывезли на полигоны специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства. Работы выполнялись на мостах и путепроводах, в том числе на Ленинградском и Комсомольских мостах, мосту имени 60-летия ВЛКСМ, путепроводах у телецентра и в створе улицы 15-й Рабочей, на многих других объектах.