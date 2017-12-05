Ночью во время снегопада на омские улицы вышли 330 спецмашин

После ночного снегопада сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства занимаются уборкой снега и обработке территорий песко-соляной смесью. Для этого на омские улицы вышли 332 специальные машины: пескоразбрасыватели, подметальные машины, автогрейдеры, самосвалы и тракторные щетки.

В первую очередь снег убирали на дорогах, по которым ездит общественный транспорт, на пешеходных переходах и остановках, а также подземных переходах, мостах и путепроводах. За сутки было израсходовано более 1000 тонн противогололедных материалов.

В департаменте городского хозяйства пояснили, что работы по устранению снегопада продолжатся и сегодня днем.