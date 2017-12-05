Ночью во время снегопада на омские улицы вышли 330 спецмашин
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  5 декабря 2017, 10:38, последнее обновление 5 декабря 2017, 10:48  •  печать

Ночью во время снегопада на омские улицы вышли 330 спецмашин

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Омская мэрия отчиталась, как справлялась с ночным снегопадом.

После ночного снегопада сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства занимаются уборкой снега и обработке территорий песко-соляной смесью. Для этого на омские улицы вышли 332 специальные машины: пескоразбрасыватели, подметальные машины, автогрейдеры, самосвалы и тракторные щетки.

В первую очередь снег убирали на дорогах, по которым ездит общественный транспорт, на пешеходных переходах и остановках, а также подземных переходах, мостах и путепроводах. За сутки было израсходовано более 1000 тонн противогололедных материалов.

В департаменте городского хозяйства пояснили, что работы по устранению снегопада продолжатся и сегодня днем.

Теги  •  #дороги #снегопад #уборка

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