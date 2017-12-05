Омск с утра встал в пробках из-за снегопада
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  5 декабря 2017, 08:47, последнее обновление 5 декабря 2017, 09:53  •  печать

Омск с утра встал в пробках из-за снегопада

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В 8:30 на дорогах города фиксировались пробки в восемь баллов и несколько ДТП.

Сегодня утром выпавший снег спровоцировал многочисленные пробки на магистралях города. Затрудненное движение со скоростью 7-15 км/ч фиксировалось на Ленинградском мосту, ул. Конева, ул. Интернациональной, ул. Кирова, ул. 10 лет Октября, ул. 4-я Транспортная, ул. Заозерная, ул. Королева, ул. Орджоникидзе, ул. Красный Путь и Красноярском тракте.

Сервис "Яндекс. Пробки" зафиксировал сразу три ДТП на дороге, ведущей от ул. Лукашевича к бульвару Архитекторов в районе микрорайона "Прибрежный", а также единичные аварии у Парка Победы, на ул. 6-я Станционная, ул. Нефтезаводская и на пр. Мира в районе остановки "Автодорожная академия". В паблике "ЧП Омск" пользователь Андрей Куксенко сообщил об аварии на ул. Кирова.

ДТП на улице Кирова, стукнулись двое точно, третий на аварийке стоит, возможно, зацепили и его, - пишет омич.

Возможно, сообщения об авариях и пробках еще появятся сегодня в социальных сетях и в сообщениях автоинспекции. К 9 часам ситуация на дорогах не изменилась. В полиции к этому времени сообщений о ДТП с пострадавшими не поступало.

Фото: Андрей Куксенко

Теги  •  #гололед #ДТП #пробки #снегопад #Яндекс.Пробки

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