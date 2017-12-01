Снега в Омске мало, но дорожные службы продолжают его вывозить

Специалисты дорожных служб круглосуточно чистят и посыпают песко-соляной смесью омские дороги, но делают это активнее в вечернее и ночное время, чтобы создавать дополнительных затруднений движению транспорта.
Сегодня с учетом погодных условий, в работах по содержанию городских дорог было задействовано более 250 единиц специализированной техники. За минувшие сутки израсходовано более 120 тонн песко-соляной смеси. С территории города вывезено около 650 кубометров снега, - сообщает пресс-служба городской администрации.
Департамент городского хозяйства напоминает омичам, что по закону управляющие компании, арендаторы и собственники зданий должны следить за погодой и оперативно очищать от снега и льда закрепленную за ними территорию, а дорожки и тротуары посыпать песком и противогололедными материалами.
По этому поводу можно сказать только одно, работники дорожных служб молодцы. Следят за тем что бы не было затруднений дорожному движению.