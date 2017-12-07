Омичи часто меняют работу перед Новым годом
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 09:09, последнее обновление 7 декабря 2017, 10:29  •  печать

Омичи часто меняют работу перед Новым годом

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Сотрудники омских предприятий считают, что смена работы в конце года дает возможность сразу узнать планы компании на будущий год и поучаствовать в праздничном корпоративе.

Портал "Зарплата.ру" провел среди омичей опрос, посвященный трудоустройству в предновогоднее время. 76 % соискателей задумывались о смене работы в преддверии Нового года, а 42 % омичей загадывали это под бой курантов. 51 % опрошенных жителей считает, что работодатели в это время заняты другими делами, но треть респондентов уверены, что в конце года кандидатов становится меньше, и шансы найти хорошую работу увеличиваются.

Хоть раз меняли работу в конце года 42 % омичей. Причинами стали сокращения на предыдущих местах и желание поменять надоевшую работу. Но 32 % опрошенных долго ждали ответа на резюме, у 16 % несколько раз откладывали собеседования. А вот для 26 % омичей в это время было больше подходящих вакансий, чем в течение года.

Среди плюсов трудоустройства перед Новым годом 40 % омичей назвали возможность послушать итоги работы и планы компании на будущий год, 7 % указывают знакомство с коллегами на корпоративе в неформальной обстановке и оплачиваемый недельный отпуск в январе.

Среди соискателей встречается мнение, что искать работу в конце года бессмысленно. Но это не совсем так. Количество открытых вакансий перед Новым годом почти не меняется, а желающих найти работу гораздо меньше, чем обычно. Значит, шансы получить достойное предложение возрастают, - подытожили специалисты портала "Зарплата.ру".

 

 

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Комментарии
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Злата Маркова  •  7 декабря 2017, 10:46

Если старая работа надоела, то менять ее можно в любой момент. Но перед Новым годом неплохо. конечно. Тогда Новый год как новая жизнь.

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Виктор Леонов  •  7 декабря 2017, 09:35

Праздничный корпоратив это не так важно, а вот Новый год с новой работой это неплохо, если она лучше прежней.

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