Омичи часто меняют работу перед Новым годом

Сотрудники омских предприятий считают, что смена работы в конце года дает возможность сразу узнать планы компании на будущий год и поучаствовать в праздничном корпоративе.

Портал "Зарплата.ру" провел среди омичей опрос, посвященный трудоустройству в предновогоднее время. 76 % соискателей задумывались о смене работы в преддверии Нового года, а 42 % омичей загадывали это под бой курантов. 51 % опрошенных жителей считает, что работодатели в это время заняты другими делами, но треть респондентов уверены, что в конце года кандидатов становится меньше, и шансы найти хорошую работу увеличиваются.

Хоть раз меняли работу в конце года 42 % омичей. Причинами стали сокращения на предыдущих местах и желание поменять надоевшую работу. Но 32 % опрошенных долго ждали ответа на резюме, у 16 % несколько раз откладывали собеседования. А вот для 26 % омичей в это время было больше подходящих вакансий, чем в течение года.

Среди плюсов трудоустройства перед Новым годом 40 % омичей назвали возможность послушать итоги работы и планы компании на будущий год, 7 % указывают знакомство с коллегами на корпоративе в неформальной обстановке и оплачиваемый недельный отпуск в январе.