Как заинтересовать работодателя?

При устройстве на работу каждый из нас задавался вопросом, как сделать так, чтобы среди десятков или сотен других претендентов стать более желанным и востребованным сотрудником. Профессиональные менеджеры выделяют два основных способа качественно повлиять на решение работодателя: написать оригинальное резюме и презентовать себя как эффективного сотрудника на непосредственном собеседовании.

Пишем резюме, которое точно не останется без внимания

Существует несколько достаточно строгих правил, которые необходимо соблюдать при написании профессиональной анкеты. Она должна иметь объём не более 2 страниц печатного текста, быть структурированной, то есть поделенной на абзацы с выделенными заголовками, дополняться маркированными и нумерованными списками.

Не последнее значение имеет и её грамотность, отсутствие лексических ошибок, опечаток и т. п. И, конечно же, достоверность. Все сведения, указанные в резюме, должны соответствовать действительности, так как для опытного менеджера не составит труда уточнить изложенную информацию.

Чтобы ваше резюме выделялось из целого ряда других, необходимо внести в него нотку креатива. Обязательно укажите все дополнительные навыки, которыми вы владеете: знание иностранного языка, большой опыт вождения или наличие прав определённой категории, участие в международных конкурсах, конференциях, фестивалях.

Не лишним будет и наличие сопроводительного письма, в котором вы более детально и развернуто, опишете свои проекты и достижения, представите творческие наработки.

Как вести себя на собеседовании, чтобы произвести должное впечатление?

Во время личного общения с потенциальным работодателем многие начинают теряться, путаться в своих ответах и нервничать. Другая крайность, часто проявляющаяся на таких встречах - это излишняя навязчивость и безудержное желание доказать свое превосходство над другими возможными работниками.

Безусловно, вам необходимо выигрышно представить себя. Но сделать это необходимо аккуратно и убедительно. К примеру, рассказывая о предыдущем опыте работы, стоит избегать фраз "всё держалось на мне" или "да они вообще ничего в этом не понимали". Лучше перечислить свои конкретные обязанности, эффективные стратегии, применённые вами для решения того или иного вопроса, и полученный результат.

Постарайтесь держаться уверенно, но сдержанно. Помочь в этом может небольшая подготовка, произведённая накануне. В интернете можно без проблем найти перечень приблизительных вопросов, часто задаваемых на собеседовании и подготовить приемлемые ответы на них.

Кроме того, постарайтесь больше узнать о той компании, в которой вы собираетесь работать: её профиль, используемые технологии, производственную направленность. Ведь работодатели просто обожают вопросы в формате "Почему вы пришли именно к нам?".

И, конечно же, внешний вид. Избегайте излишне ярких цветов в одежде, броских и вызывающих украшений. Ваш наряд должен говорить о том, что вы пришли сюда работать, а значит, классический крой и элегантность должны стать вашими неизменными спутниками.

Как значительно упростить поиск работы, которая вас полностью устроит?

Поиск работы может быть значительно более простым, если использовать интернет-ресурсы и регулярно следить за обновлениями, которые происходят на них. Например, вы сможете отыскать более 13 тысяч предложений по работе в Омске на сайте Trud.com. Здесь можно познакомиться со статистикой по регионам, узнать приблизительный уровень заработных плат и требования, предъявляемые к представителям вашей специальности.

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