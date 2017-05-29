Как заинтересовать работодателя?

Пишем резюме, которое точно не останется без внимания
Существует несколько достаточно строгих правил, которые необходимо соблюдать при написании профессиональной анкеты. Она должна иметь объём не более 2 страниц печатного текста, быть структурированной, то есть поделенной на абзацы с выделенными заголовками, дополняться маркированными и нумерованными списками.
Не последнее значение имеет и её грамотность, отсутствие лексических ошибок, опечаток и т. п. И, конечно же, достоверность. Все сведения, указанные в резюме, должны соответствовать действительности, так как для опытного менеджера не составит труда уточнить изложенную информацию.
Чтобы ваше резюме выделялось из целого ряда других, необходимо внести в него нотку креатива. Обязательно укажите все дополнительные навыки, которыми вы владеете: знание иностранного языка, большой опыт вождения или наличие прав определённой категории, участие в международных конкурсах, конференциях, фестивалях.
Не лишним будет и наличие сопроводительного письма, в котором вы более детально и развернуто, опишете свои проекты и достижения, представите творческие наработки.
Как вести себя на собеседовании, чтобы произвести должное впечатление?
Во время личного общения с потенциальным работодателем многие начинают теряться, путаться в своих ответах и нервничать. Другая крайность, часто проявляющаяся на таких встречах - это излишняя навязчивость и безудержное желание доказать свое превосходство над другими возможными работниками.
Безусловно, вам необходимо выигрышно представить себя. Но сделать это необходимо аккуратно и убедительно. К примеру, рассказывая о предыдущем опыте работы, стоит избегать фраз "всё держалось на мне" или "да они вообще ничего в этом не понимали". Лучше перечислить свои конкретные обязанности, эффективные стратегии, применённые вами для решения того или иного вопроса, и полученный результат.
Постарайтесь держаться уверенно, но сдержанно. Помочь в этом может небольшая подготовка, произведённая накануне. В интернете можно без проблем найти перечень приблизительных вопросов, часто задаваемых на собеседовании и подготовить приемлемые ответы на них.
Кроме того, постарайтесь больше узнать о той компании, в которой вы собираетесь работать: её профиль, используемые технологии, производственную направленность. Ведь работодатели просто обожают вопросы в формате "Почему вы пришли именно к нам?".
И, конечно же, внешний вид. Избегайте излишне ярких цветов в одежде, броских и вызывающих украшений. Ваш наряд должен говорить о том, что вы пришли сюда работать, а значит, классический крой и элегантность должны стать вашими неизменными спутниками.
Как значительно упростить поиск работы, которая вас полностью устроит?
Поиск работы может быть значительно более простым, если использовать интернет-ресурсы и регулярно следить за обновлениями, которые происходят на них. Например, вы сможете отыскать более 13 тысяч предложений по работе в Омске на сайте Trud.com. Здесь можно познакомиться со статистикой по регионам, узнать приблизительный уровень заработных плат и требования, предъявляемые к представителям вашей специальности.
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