Омские работодатели интересуются работниками у их бывшего начальства

Портал Зарплата.ру провёл исследование и выяснил, как омские работодатели проводят оценку кандидатов на вакантные должности. Выяснилось, в случае интереса, основная масса компаний будет вести личное интервью с соискателем (такой ответ дали 94 % опрошенных).
Второй по популярности способ оценки - сбор рекомендаций с прошлых мест работы, к нему прибегают 38 % компаний. Если кандидат претендует на должность руководителя или специалиста, то рекомендации берут в два раза чаще, чем на должность служащего или рабочего.
Исследователи добавляют, что тесты на профпригодность и оценку качеств личности применяют лишь 18 % омских компаний, а вот тест на IQ просят пройти только 5 % работодателей.
Я рекомендациям с прошлых мест работы не очень доверяю. Чаще всего они необъективны.
Тест IQ не показателен - потому бесполезен, а вот информация о непосредственной работе предполагаемого сотрудника очень ценна и тут разумеется нужно включить фактор достоверности.