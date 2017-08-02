Омские работодатели интересуются работниками у их бывшего начальства
Общество  •   2 августа 2017, 10:01, последнее обновление 2 августа 2017, 10:22  •  печать

Омские работодатели интересуются работниками у их бывшего начальства

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Основная масса компаний, которая ищет в штат нового сотрудника, предпочитает беседовать с ним лично. Только 38 % работодателей собирают рекомендации с прошлых мест работы.

Портал Зарплата.ру провёл исследование и выяснил, как омские работодатели проводят оценку кандидатов на вакантные должности. Выяснилось, в случае интереса, основная масса компаний будет вести личное интервью с соискателем (такой ответ дали 94 % опрошенных).

Второй по популярности способ оценки - сбор рекомендаций с прошлых мест работы, к нему прибегают 38 % компаний. Если кандидат претендует на должность руководителя или специалиста, то рекомендации берут в два раза чаще, чем на должность служащего или рабочего.

Исследователи добавляют, что тесты на профпригодность и оценку качеств личности применяют лишь 18 % омских компаний, а вот тест на IQ просят пройти только 5 % работодателей.

Теги  •  #поиск #работа #собеседование

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Комментарии
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Анна Мишина  •  2 августа 2017, 12:05

Я рекомендациям с прошлых мест работы не очень доверяю. Чаще всего они необъективны.

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Александр Божежар  •  2 августа 2017, 10:47

Тест IQ не показателен - потому бесполезен, а вот информация о непосредственной работе предполагаемого сотрудника очень ценна и тут разумеется нужно включить фактор достоверности.

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