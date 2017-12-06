Три тысячи человек покинули Омск за месяц 

По данным Омскстата, за десять месяцев 2017 года в Омскую область прибыло 20,5 тыс. человек, а уехали из региона 29,3 тыс. человек. Таким образом миграционная убыль составила 8,8 тыс. человек. При этом только в октябре из региона уехали 3,2 тыс. человек. Это на 740 человек больше, чем прибыло.

- В пределах Омской области за десять месяцев текущего года место жительства сменили 24 тыс. человек, в том числе в сентябре - 2,8 тыс. человек, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что на прошлой неделе Новосибирскстат сообщил, что в Омской области зафиксирована наибольшая миграционная убыль среди сибирских городов. Число уехавших в 2017 году превысило прибывших на 8,1 тыс. человек. По мнению экспертов, основным мотивом для переезда становятся более высокие зарплаты, которые предлагают в других регионах. Так, например, согласно данным одного из исследований, сегодня зарплаты хватает только 18 % омичам, 37 % не хватает категорически, а 45 % с трудом дотягивают до зарплаты.