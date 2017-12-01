Омичи чаще других сибиряков покидают родной город

Миграционная убыль в регионе за год увеличилась почти в два раза.

Новосибирскстат опубликовал статистику по миграционной убыли в регионах Сибири. По данным ведомства, за первые девять месяцев 2017 года из Сибири уехали 22,8 тыс. человек, а приехало 451,7 тыс. человек. Наибольшая миграционная убыль наблюдалась в Омской области, где число уехавших превысило прибывших на 8,1 тыс. человек. Между тем, в прошлом году убыль в регионе составила всего 4 тыс. человек.

Второе место по миграционной убыли населения среди сибирских регионов занял Забайкальский край (5275 человек), третье место у Алтайского края (5078 человек). Между тем в соседней Новосибирской области произошёл миграционный прирост на 4301 человек. Также рост отмечен в Республике Тыва, Хакасия и Алтай.

Что касается рождаемости, то по предварительным данным Новосибирскстата, во всех регионах зафиксирован спад рождаемости. По итогам января - сентября этого года в Сибири родилось 179,3 тыс. младенцев, что на 24,4 тыс. (на 12 %) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Республике Алтай, как в регионе с наибольшим снижением числа новорожденных, спад составил 15 %. В Омской области он составил 14,7 %.