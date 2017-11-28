Почти половина омичей не дотягивают до зарплаты

Служба исследований сайта HeadHunter опросила работающих омичей и выяснила, что на основные траты зарплаты хватает только 18 % жителей, 37 % не хватает категорически, а 45 % с трудом дотягивают до зарплаты. И только 1 % считают свою зарплату достойной. Причем это самая низкая доля среди жителей Сибири.

- В исследовании предыдущего года треть респондентов заявили, что им не хватает заработной платы на основные траты, в текущем же году доля таких респондентов увеличилась на 5 %. Что касается возраста, то наибольшая доля респондентов, которым недостаточно заработной платы для покрытия основных расходов, находится в возрасте от 36 до 45 лет, - говорится в сообщении компании.

Чтобы справится с недостатком денег, 28 % омичей время от времени дополнительно подрабатывают, 34 % полагаются на помощь супруга или супруги, а 27 % получают финансовую помощь от родственников. Еще 27 % справляются сами и живут на то, что есть.

Отметим также, что основной статьей расходов является еда (76 %), коммунальные платежи (41 %), аренда жилья/ ипотека (32 %), автомобиль (25 %) и дети (38 %). По сравнению с исследованиями прошлых лет, увеличились траты на одежду, уход за собой и медицинские услуги.

Напомним, что, по данным Омскстата, среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная омичам за январь-август 2017 года, составляла 28 970,8 рубля. Между тем заработок в 2020 году, по прогнозам специалистов, составит как минимум 33 тысячи рублей.