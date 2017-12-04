Названа основная причина переезда омичей в другие города

Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос среди омичей и выяснила, насколько они довольны своей зарплатой. Оказалось, что как только уровень вознаграждения приближается к 30 тыс. руб. или становится еще ниже, зарплаты начинает не хватать. В этом признались 18 % опрошенных омичей. В Барнауле число тех, кому вознаграждения хватает на основные траты, всего 11 %, а в Кузбассе - 17 %.

- Часто более высокие зарплаты становятся основным мотивом для переезда. Другое дело, что не все помнят, что в большом городе и ежедневные траты больше, на тот же транспорт или автомобиль, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук.

В связи с этим была рассмотрена и динамика переезда сибиряков в другие города. Оказалось, что число мобильных соискателей, по сравнению с прошлым годом, несколько снизилось. При этом лидерство по-прежнему остается за Омском и Томском. Меньше всего желающих покинуть родной город зафиксировано в Красноярске и Новосибирске.

Напомним, что сегодня зарплаты хватает только 18 % омичам, 37 % не хватает категорически, а 45 % с трудом дотягивают до зарплаты. По данным Омскстата, среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная омичам за январь-август 2017 года, составляла 28,9 тыс. руб. Между тем заработок в 2020 году, по прогнозам специалистов, составит как минимум 33 тыс. руб.

Стоит отметить также, что согласно данным Новосибирскстата, в Омской области зафиксирована наибольшая миграционная убыль среди сибирских городов. Число уехавших в 2017 году превысило прибывших на 8,1 тыс. человек. В прошлом году убыль в регионе составила всего 4 тыс. человек.