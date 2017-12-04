Названа основная причина переезда омичей в другие города
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 10:52  •  печать

Названа основная причина переезда омичей в другие города

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Невысокие зарплаты становятся основным мотивом для смены жительства.

Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос среди омичей и выяснила, насколько они довольны своей зарплатой. Оказалось, что как только уровень вознаграждения приближается к 30 тыс. руб. или становится еще ниже, зарплаты начинает не хватать. В этом признались 18 % опрошенных омичей. В Барнауле число тех, кому вознаграждения хватает на основные траты, всего 11 %, а в Кузбассе - 17 %.

- Часто более высокие зарплаты становятся основным мотивом для переезда. Другое дело, что не все помнят, что в большом городе и ежедневные траты больше, на тот же транспорт или автомобиль, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук.

В связи с этим была рассмотрена и динамика переезда сибиряков в другие города. Оказалось, что число мобильных соискателей, по сравнению с прошлым годом, несколько снизилось. При этом лидерство по-прежнему остается за Омском и Томском. Меньше всего желающих покинуть родной город зафиксировано в Красноярске и Новосибирске.

Напомним, что сегодня зарплаты хватает только 18 % омичам, 37 % не хватает категорически, а 45 % с трудом дотягивают до зарплаты. По данным Омскстата, среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная омичам за январь-август 2017 года, составляла 28,9 тыс. руб. Между тем заработок в 2020 году, по прогнозам специалистов, составит как минимум 33 тыс. руб.

Стоит отметить также, что согласно данным Новосибирскстата, в Омской области зафиксирована наибольшая миграционная убыль среди сибирских городов. Число уехавших в 2017 году превысило прибывших на 8,1 тыс. человек. В прошлом году убыль в регионе составила всего 4 тыс. человек.

Теги  •  #HeadHunter #зарплата #миграция #опрос #переезд

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Комментарии
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Ирина Извекова  •  4 декабря 2017, 14:31

Где вы видели зарплату в 28 тысяч, мужчина по профессии слесарь мср получает от силы 10 тысяч, а женщины 7 и как можно прожить на такой мизер, а если есть дети.СТАВЬТЕ РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ. вот все и уезжают, хорошо живется только предпринимателям которые на чужом горе шикуют, таже ЮЗА.... или депутаты с зарплатой в 300 тысяч в месяц....

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Misha Ledorubov  •  4 декабря 2017, 15:58

Я то же бесконечно удивляюсь средней зарплате в 30 тысяч и очень хотел бы понять кто столько получает.
Я так понимаю среднюю зарплата - зарплата зам министра в "правительстве" (которое по численности превышает правительство Швейцарии в 10 раз!) 250 тысяч. это значит министр + 11 работников получающих по 10000 рублей = 12 человек со средней зарплатой в 30 тысяч.

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Алекс   •  4 декабря 2017, 11:38

По-моему, невысокая зарплата будет являться основной причиной для смены места жительства для любого города. Так что вряд ли омичи удивили.

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Галина Аркова  •  4 декабря 2017, 11:23

По прогнозам специалистов заработок омичей в 2020 г. возрастет... Но ведь и цены вырастут, а стало быть ничего существенно не изменится. Недовольство своим финансовым положением всегда сподвигает людей на изменения в своей жизни, в том числе на переезд.

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