Медведь в Большереченском зоопарке не может уснуть без мамы

Бурая медведица Соня, обитающая в Большереченском зоопарке, росла без мамы, поэтому ее никто не научил тому, что зимой нужно спать.

Медведи в Большереченском зоопарке Омской области должны были уснуть еще в начале ноября, но из-за теплой погоды косолапым не до сна. Из восьми медведей сейчас спят только три. Первой в спячку впала барибал Жанна, потом заснули гималайская медведица Кроха и бурый медведь Фома.

Как рассказала "Омск Здесь" заведующая информационно-методическим отделом зоопарка Наталья Болотова, на боковую скоро отправится и бурая медведица Маша, а гималайские медведи Артем и Кузя еще не уснули, но они почти не выходят из домиков - покушают утром и обратно спать.

Не хочет спать в зоопарке только Соня. В зоопарке говорят, что самая юная медведица зоопарка просто не понимает, что ей нужно ложиться спать. Весной этого года Соню нашли фермеры села Большие Уки и привезли в зоопарк, а ее маму, скорее всего, убили браконьеры. "В первый год жизни медвежат спать укладывает мама, а так как Соня росла без мамы она и не понимает, что нужно лечь спать. Хотя у нее организм уже требует сна, она уже стала вялой, меньше играет", - рассказали в зоопарке.

Соня

Добавим, что если медведи вовремя не уснут, они могут остаться в бодрствующем состоянии до весны, а это очень большой стресс для них. В этом случае косолапых в зоопарке будут усиленно откармливать, чтобы им было легче перенести зиму.

- Мы надеемся, что Соня все же уснет, - пояснила Наталья Болотова. - Мы ей уже и хлебушек с медом каждый день даем. Еще погода подводит - слишком тепло для медведей, вот они и тяжело засыпают.

Фото: Большереченский зоопарк