Пять тысяч омичей смогут со скидкой помыться в бане

Около пяти тысяч горожан смогут получить именные талоны, каждый из которых дает возможность в течение года 52 раза помыться в муниципальной бане, причем в два раза дешевле стоимости обычного посещения.

Талоны, позволяющие оплачивать 50 % стоимости банных услуг, выдаются отдельным категориям омичей, проживающих без системы горячего водоснабжения. На льготу имеют право инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, малоимущие граждане и пенсионеры, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Один талон позволяет взрослому омичу мыться в любой из 16 муниципальных бань за 100 руб., ребенку до семи лет - за 50 руб. Получить талоны на льготу можно с 11 декабря в отделах городского Центра социальной поддержки населения по месту жительства.