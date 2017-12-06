Пять тысяч омичей смогут со скидкой помыться в бане
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 15:16, последнее обновление 6 декабря 2017, 15:49  •  печать

Пять тысяч омичей смогут со скидкой помыться в бане

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С 11 декабря омичам начнут выдавать льготные талоны на услуги муниципальных бань.

Около пяти тысяч горожан смогут получить именные талоны, каждый из которых дает возможность в течение года 52 раза помыться в муниципальной бане, причем в два раза дешевле стоимости обычного посещения.

Талоны, позволяющие оплачивать 50 % стоимости банных услуг, выдаются отдельным категориям омичей, проживающих без системы горячего водоснабжения. На льготу имеют право инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, малоимущие граждане и пенсионеры, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Один талон позволяет взрослому омичу мыться в любой из 16 муниципальных бань за 100 руб., ребенку до семи лет - за 50 руб. Получить талоны на льготу можно с 11 декабря в отделах городского Центра социальной поддержки населения по месту жительства.

Теги  •  #баня #горячая вода #льгота

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