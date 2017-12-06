Омские полицейские поймали поджигателей бани активистки ОНФ

В Омской области сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые подожгли баню сопредседателя регионального штаба ОНФ Людмилы Жуковой в селе Екатерининское. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ. Ранее "Омск Здесь" писал, что коллеги активистки направили по этому поводу обращения в полицию и Следственный комитет России. Напомним, Людмила Жукова занимается расследованием хищений деловой древесины, умышленными поджогами леса и незаконной застройкой экологически эффективных территорий Омской области. Не исключено, что поджог мог быть связан с ее деятельностью.

В преступлении подозреваются два 19-летних омича. Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев считает, что ситуация с Жуковой станет показательным примером для тех, кто оказывает давление на активистов народного фронта.