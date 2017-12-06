Омичка выплатила полмиллиона рублей дочери, оставшейся после развода с отцом
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 14:38, последнее обновление 6 декабря 2017, 14:59  •  печать

Омичка выплатила полмиллиона рублей дочери, оставшейся после развода с отцом

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Женщина несколько лет не платила алименты своему бывшему супругу, воспитывавшему их совместного ребенка.

Судебные приставы взыскали с 39-летней омички задолженность по алиментам в размере 520 тысяч рублей. С 2009 года женщина должна была перечислять своему бывшему мужу деньги на содержание дочери 2003 года рождения. Алименты составляли четверть заработка омички. Она их исправно платила до 2012 года, но потом уволилась с работы, и выплаты прекратились.

К 2016 году долг превысил полмиллиона рублей, и дело было передано приставам-исполнителям. Взыскать задолженность оказалось не так просто: женщина официально нигде не работала, недвижимости или машины у нее не было, а банковские счета были пусты. Должница отработала 20 часов обязательных работ после возбуждения административного дела по ч. 1 ст.5.35.1 КоАП РФ ("Неуплата средств на содержание детей"),но деньги добровольно так и не вернула. Однако судебный пристав-исполнитель получил информацию о том, что на банковском счету женщины появились средства, и на них немедленно был наложен арест. Накануне бывший муж алиментщицы получил деньги на свою дочь, сообщает пресс-служба УФССП россии по Омской области.

Теги  •  #алименты #долг #УФССП

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