Из-за ночных бабочек в Омской области вырубают сосновый лес

Как рассказали в региональном управлении лесного хозяйства, когда летом лесники обследовали деревья в Красноярско-Чернолученской зоне, вблизи бывшего детского лагеря "Звездочка", выяснилось, что они сильно ослабели из-за поселившегося в лесу шелкопряда-монашенки. Это ночные бабочки-вредители, от которых страдают многие породы, а особенно хвойные. На участке было решено провести сплошную вырубку.

- Сильно ослабленные насаждения подвергаются заражению грибковыми и вирусными заболеваниями, заселению жуками-короедами, жуками-усачами и другими вредителями, что в итоге приводит к заражению и дальнейшей гибели соседних здоровых растений. Поврежденные участки леса, оставленные усыхать, способствуют ухудшению пожароопасной обстановки, - пояснили в управлении.

В следующем году на участке запланировали искусственное лесовосстановление - высаживание сеянцев хвойных пород. В ведомстве добавили, что таким же образом на территории Красноярского лесничества в 2016-2017 годах из-за шелкопряда вырубили 10,6 га леса, а затем вновь засадили 42,2 га.