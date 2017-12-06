В Омске 11-летняя девочка пострадала от взрыва мобильного телефона

Школьница получила ожоги первой степени тяжести после того, как ее мобильный телефон взорвался прямо посреди ночи.

Вчера, 5 декабря, около 2:30 в квартире на улице 20-го Партсъезда произошел взрыв. Как пояснили "Омск Здесь" в пресс-службе регионального УМВД, у 11-летней девочки взорвался мобильный телефон марки Samsung. На момент инцидента школьница спала, а гаджет заряжался рядом на столе.

- В какой-то момент произошел взрыв, в результате чего девочка получила ожог первой степени, - добавили в УМВД.

Пострадавшую школьницу с ожогами правого плеча, правой кисти и живота доставили в больницу. После осмотра медиками девочка была отпущена домой. Причина взрыва мобильного телефона пока неизвестна. По данному факту в полиции проводится проверка.