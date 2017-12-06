В Омске 11-летняя девочка пострадала от взрыва мобильного телефона
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 13:08  •  печать

В Омске 11-летняя девочка пострадала от взрыва мобильного телефона

Автор:

Школьница получила ожоги первой степени тяжести после того, как ее мобильный телефон взорвался прямо посреди ночи.

Вчера, 5 декабря, около 2:30 в квартире на улице 20-го Партсъезда произошел взрыв. Как пояснили "Омск Здесь" в пресс-службе регионального УМВД, у 11-летней девочки взорвался мобильный телефон марки Samsung. На момент инцидента школьница спала, а гаджет заряжался рядом на столе.

- В какой-то момент произошел взрыв, в результате чего девочка получила ожог первой степени, - добавили в УМВД.

Пострадавшую школьницу с ожогами правого плеча, правой кисти и живота доставили в больницу. После осмотра медиками девочка была отпущена домой. Причина взрыва мобильного телефона пока неизвестна. По данному факту в полиции проводится проверка.

Теги  •  #взрыв #мобильный телефон #ожог #школьница

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омичка выплатила полмиллиона рублей дочери, оставшейся после развода с отцом  •  сегодня, 14:38
Из-за ночных бабочек в Омской области вырубают сосновый лес  •  сегодня, 13:39
Омичке, напавшей на врача скорой в отделении полиции, выписали штраф  •  сегодня, 12:57
Омские заключенные создали из ниток изображение вымершей птицы  •  сегодня, 12:49  •  
Спикер горсовета оценил бюджет Омска и поддержал местные предприятия  •  сегодня, 12:34
Ущерб от потопа в Комсомольском городке Омска оценили в 200 тысяч рублей  •  сегодня, 12:00
Еще новости