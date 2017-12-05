Генпрокурор России отправил своего зама в Сибирь

На приеме у заместителя Юрия Чайки Ивана Семчишина, прошедшем в приемной президента в Сибирском федеральном округе в режиме видеоконференции, побывала омичка – мать детей-инвалидов. Женщина пожаловалась, что детям с ограниченными возможностями здоровья не предоставили положенные слуховые аппараты.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, заместитель генерального прокурора Иван Семчишин в режиме видеоконференц-связи провел личный прием граждан в приемной президента в Сибирском федеральном округе. Пообщаться с заместителем Юрия Чайки удалось жительнице Омска. Она рассказала, что воспитывает двоих детей-инвалидов, но их не могут обеспечить слуховыми аппаратами. По версии фонда социального страхования, это связано с тем, что организация несвоевременно заключила контракты на их поставку.

- Семчишин поручил прокурору Омской области Анастасу Спиридонову принять меры к защите прав несовершеннолетних, проверить причины несвоевременного заключения контрактов и при наличии оснований привлечь виновных к ответственности, - прокомментировали в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что ход проверки замглавы взял на личный контроль.