Генпрокурор России отправил своего зама в Сибирь
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  5 декабря 2017, 23:31, последнее обновление 6 декабря 2017, 01:11  •  печать

Генпрокурор России отправил своего зама в Сибирь

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На приеме у заместителя Юрия Чайки Ивана Семчишина, прошедшем в приемной президента в Сибирском федеральном округе в режиме видеоконференции, побывала омичка – мать детей-инвалидов. Женщина пожаловалась, что детям с ограниченными возможностями здоровья не предоставили положенные слуховые аппараты.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, заместитель генерального прокурора Иван Семчишин в режиме видеоконференц-связи провел личный прием граждан в приемной президента в Сибирском федеральном округе. Пообщаться с заместителем Юрия Чайки удалось жительнице Омска. Она рассказала, что воспитывает двоих детей-инвалидов, но их не могут обеспечить слуховыми аппаратами. По версии фонда социального страхования, это связано с тем, что организация несвоевременно заключила контракты на их поставку. 

- Семчишин поручил прокурору Омской области Анастасу Спиридонову принять меры к защите прав несовершеннолетних, проверить причины несвоевременного заключения контрактов и при наличии оснований привлечь виновных к ответственности, - прокомментировали в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что ход проверки замглавы взял на личный контроль.

Теги  •  #дети #проверка

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