В омских автобусах дети будут декламировать пассажирам стихи о любви к Родине

В пятницу, 8 сентября, на нескольких маршрутах пассажирских автобусов в Омске поедут группы детей, которые будут читать пассажирам стихи отечественных авторов.

Как рассказали в пресс-службе министерства по делам молодёжи, физкультуре и спорта Омской области, декламация стихов пройдёт в рамках проекта "Тетрадка Дружбы" и Международного дня грамотности. Слоган акции: "Мы объявляем моду на чтение". "Инициативные разновозрастные группы школьников совместно со специалистами Регионального молодёжного центра и волонтёрами хором или сольно будут исполнять стихотворения отечественных авторов на тему дружбы, мира, детства и любви к Родине", - пояснили в ведомстве.

После декламации стихов дети будут раздавать пассажирам "Тетрадки Дружбы" со своими любимыми стихами и иллюстрациями к ним. Акция стартует 8 сентября с 14:00 по местному времени в автобусах маршрутов № 49, 51, 70, следующих от остановки "Заря" до остановки "Госпиталь".