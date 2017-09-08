В омских автобусах дети будут декламировать пассажирам стихи о любви к Родине
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 11:12, последнее обновление 8 сентября 2017, 11:23  •  печать

В омских автобусах дети будут декламировать пассажирам стихи о любви к Родине

Автор:

В пятницу, 8 сентября, на нескольких маршрутах пассажирских автобусов в Омске поедут группы детей, которые будут читать пассажирам стихи отечественных авторов.

Как рассказали в пресс-службе министерства по делам молодёжи, физкультуре и спорта Омской области, декламация стихов пройдёт в рамках проекта "Тетрадка Дружбы" и Международного дня грамотности. Слоган акции: "Мы объявляем моду на чтение". "Инициативные разновозрастные группы школьников совместно со специалистами Регионального молодёжного центра и волонтёрами хором или сольно будут исполнять стихотворения отечественных авторов на тему дружбы, мира, детства и любви к Родине", - пояснили в ведомстве.

После декламации стихов дети будут раздавать пассажирам "Тетрадки Дружбы" со своими любимыми стихами и иллюстрациями к ним. Акция стартует 8 сентября с 14:00 по местному времени в автобусах маршрутов № 49, 51, 70, следующих от остановки "Заря" до остановки "Госпиталь".

Теги  •  #автобус #Родина #стихи

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
LIVE: "Открытие XVI театрального сезона. III Всероссийский театральный фестиваль "СОТОВАРИЩИ"  •  сегодня, 12:33  •  
Омичей приглашают походить по "Птичьей гавани"  •  сегодня, 08:57  •   1
Футболисты "Иртыша" разделили очки с "Читой"  •  сегодня, 08:39  •   2
Омская полиция не будет возбуждать уголовные дела на маршрутчиков  •  сегодня, 07:43
Омич напал на водителя маршрутки с пистолетом  •  вчера, 22:54
В Омске открылась юбилейная выставка Евгения Тонких  •  вчера, 18:15  •  
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400