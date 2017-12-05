Студентка из Омска рассказала, как получила один миллион рублей от "Газпрома"

Как рассказала "Омск Здесь" 22-летняя Анастасия Букина, еще в школе у нее была хорошая учительница химии, которая смогла заинтересовать ее наукой. Поэтому сначала омичка окончила химфак ОмГУ, а теперь учится в магистратуре политеха по направлению нефтехимии. Проходя практику в омском научном институте академии наук, она заметила трудности стандартных методов планирования в каталитическом крекинге – переработке нефтяных фракций для получения высокооктанового бензина.

- Мною был найден метод крутого восхождения, благодаря которому можно оптимизировать состав сырья для увеличения выхода целевых продуктов. На проведение каталитических испытаний и обработку результатов мне потребовалось около полугода. Особых сложностей при разработке проекта не возникло. <…> Этот метод широко используется для прогнозирования экспериментов, поэтому решили попробовать использовать его для прогнозирования в каталитическом крекинге, - поделилась молодой специалист.

Свой проект студентка представила на научно-технической конференции "Газпром нефти" и заняла первое место, сообщили в ОмГТУ. Компания готова выделить ей 1 млн руб. как целевое финансирование дальнейших исследований. Как пояснила Анастасия, на омском нефтезаводе сейчас используется другой метод, а с помощью ее разработки повысится эффективность нефтепереработки.

- Я сейчас прохожу практику в отделе управления инженерного моделирования, планируется применять мой метод расчетов для планирования материальных балансов установки каталитического крекинга. Хотелось бы, что бы весь грант пошел на продолжение работы. <…> Экономический эффект просчитывался ориентировочно - 130-180 млн руб. в год в зависимости от варианта работы установки, - добавила она.

Фото: предоставлены Анастасией Букиной