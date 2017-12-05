Омск оказался депрессивным из-за хорошей работы психологов

Как рассказали в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, за последние пять лет в России число больных большинством форм психической патологии снизилось до 4,02 млн человек, но чаще стали встречаться острые и хронические психозы. В число последних входит и депрессия, которую по-научному классифицируют как аффективные расстройства непсихотического уровня.

Общая тенденция говорит о снижении заболевания - со 108 тыс. человек до 101 тыс. Меньше всего депрессиями страдают жители Северо-Кавказского округа (34,9 на 100 тыс. населения), а больше всего - Сибири (96,6 на 100 тыс. населения), причем показатель продолжает расти. Также высокие показатели специалисты центра отмечают в Центральном (87,1) и Южном (73,1) округах.

- На это влияет много факторов. Во-первых, миграция, связанная с "разведыванием" новых городов, что создает определенный фон. Во-вторых, на Урале, в Сибири, в Поволжье хорошо организована психологическая служба, а значит, выше выявляемость расстройств, - пояснил "Омск Здесь" глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии Центра имени Сербского Борис Казаковцев. - В Омске психиатрия очень хорошо построена, одна из лучших служб. Как раз за счет выявления заболеваний возможна такая статистика.

Он добавил, что у населения с каждым годом повышается образованность, нет стигматизации психиатрии - навешивания социальных ярлыков. Тем не менее в целом число россиян, обращающихся за психиатрической помощью из-за преследующих их аффективных расстройств, снизилось на 7 %.

Также Казаковцев отметил, что снизилось общее количество летальных исходов - крайней степени депрессии. "За последние 20 лет мы смогли уйти от критического уровня и уже не на первом месте среди других стран", - сообщил он.