Омские психиатры не стали спорить с антимонопольщиками

Как рассказали в пресс-службе УФАС России по Омской области, предупреждение больнице было выписано в июне текущего года. Обычное психиатрическое обследование врачом обходится водителю в 255 рублей. По данным антимонопольщиков, вместо обследования отдельным врачом больница отправляла водителей на врачебную комиссию, стоимость которой составляет 430 рублей. Таким образом, водители переплачивали 175 рублей. При этом сам рынок услуг медицинского освидетельствования врачом-психиатром в регионе в УФАС признали рынком с неразвитой конкуренцией. 100 % этого рынка занимает именно больница имени Солодникова. Специалисты усмотрели в этом признаки нарушения антимонопольного законодательства. Руководство больницы, в свою очередь, не стало оспаривать предупреждение и ввело в прейскурант платных услуг две позиции: освидетельствование комиссией (430 рублей.) и обследование врачом-психиатром (255 рублей).