Два банка и три коллекторских агентства оштрафовали за звонки омичам

В этом году омичи пожаловались на звонки коллекторов 420 раз. При этом треть пострадавших не имела никакого отношения к просроченной оплате по кредитам.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области, в этом году омичи 420 раз пожаловались приставам на навязчивые звонки коллекторов. В итоге сотрудники УФССП оштрафовали на 50 тыс. руб. три коллекторские фирмы и два банка-взыскателя.

Было составлено восемь протоколов об административном правонарушении в отношении коллекторских агентств и еще три - в отношении банков. Главными причинами жалоб стали слишком частые звонки и угрозы по телефону. Кроме того, 35 % омичей пострадали от навязчивых звонков, хотя не имели никакого отношения к долгам.

Добавим, что только треть обращений омичей касаются деятельности коллекторских агентств. Большая часть жалоб поступила в адрес банков-взыскателей и микрофинансовых организаций.