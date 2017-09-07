LIVE: "Как защититься от коллекторов: важная информация"

Сегодня, 7 сентября, в четверг, в 12.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция на тему "Взыскание долгов: права и обязанности коллекторов".

Какая работа по контролю за коллекторскими агентствами ведётся УФССП по Омской области? Какие жалобы поступают в УФССП по Омской области на деятельность коллекторских агентств? Какие методы используют коллекторы при взыскании задолженностей с населения? Какова судебная практика в отношении коллекторских агентств?

На эти и другие вопросы ответят Чекишев Андрей Васильевич - заместитель руководителя УФССП по Омской области, Корикова Татьяна Владимировна - заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП по Омской области, Воробьева Ольга Витальевна - юрист, представитель коллекторского агентства.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.