ОСАГО в Сибири: фальсификации и инсценировки

В Сибири обсудили, как бороться с преступлениями в сфере автострахования.

Сегодня, 4 декабря, на совещании-видеоконференции обсудили, как предупреждать, выявлять и пресекать преступления в сфере ОСАГО. Проблему решали полпред президента России в СФО Сергей Меняйло, заместитель гепрокурора РФ Иван Семчишин, главы сибирских регионов, в том числе врио губернатора Омской области Александр Бурков.

На совещании обратили внимание, что в Сибири выявляется много фактов фальсификации страховых случаев, инсценировки ДТП, завышения размера причиненного ущерба, использования фиктивных бланков полисов. Рынок автострахования подвержен злоупотреблениям, которые нарушают права и автовладельцев, и страховщиков.

Как нормализовать ситуацию на рынке автострахования и снизить риски совершения преступлений, как обезопасить автовладельцев от недобросовестных действий страховщиков, а страховые компании от мошенничества, – об этом тоже шла речь. Сошлись на том, что нужно ужесточать контроль за рынком автострахования.

Рынок автострахования должен быть понятным и прозрачным, а страхование – выгодным инструментом для всех сторон, - считает Сергей Меняйло.

Собравшиеся отметили, что важно совершенствовать ведомственный контроль и прокурорский надзор. Выработаны меры по активизации выявления, пресечения и расследования преступлений в сфере ОСАГО.