Омские кинотеатры страхуют имущество перед прокатом "Матильды"

Прокат картины начнётся только 25 октября, однако на протяжении уже нескольких месяцев фильм подвергается резкой критике со стороны православных. Так, сегодня утром 39-летний житель Екатеринбурга протаранил ККТ "Космос" на УАЗ. По информации ряда СМИ, он пытался сжечь кинотеатр, предположительно, из-за готовящейся премьеры фильма "Матильда" Алексея Учителя. В каких кинотеатрах Омска будут показывать эту картину, пока неизвестно, но о планах пустить ленту в прокат заявили сразу несколько учреждений, в том числе концентр "Вавилон", директор которого уже получал угрозы в свой адрес.

- Мы боимся. Более того, мы сейчас работаем над тем, чтобы застраховать имущество, но задумались об этом ещё заранее. Фильм "Матильда" будет демонстрироваться во всех кинотеатрах страны. На самом деле, то, что сейчас делают, я не могу назвать чем-то положительным, - поделился с "Омск Здесь" директор киноцентра "Вавилон" Борис Собко. - Потому что таранить, бить, резать и ломать - все эти слова относятся к уголовному кодексу. Пусть этим занимается прокуратура. Мы сейчас должны быть предельно осторожны в своих высказываниях и отвечать за каждое своё слово.

Напомним, премьера фильма Алексея Учителя "Матильда", которая изначально назначенная на 30 марта, была перенесена на 25 октября. В феврале в адрес режиссёра и кинопрокатчиков поступали письма от активистов организации "Христианское государство - Святая Русь" с угрозами сжечь кинотеатры в случае проката ещё не вышедшего на экраны фильма.