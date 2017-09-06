Омская область готова начать строительство дороги в обход Казахстана

Работа по прокладке нового участка трассы Омск - Русская Поляна может начаться уже в этом году.

На сегодняшнем заседании регионального правительства утверждён проект планировки и межевания автодороги между сёлами Милоградовка и Алабота в Русско-Полянском и Павлоградском районах. Новый участок трассы Омск - Русская Поляна необходим, чтобы дорога больше не проходила по территории Республики Казахстан. В 2019 году там появится пограничный пост, поэтому российской стороне нужна объездная дорога.

Стоит задача до 2019 построить объездную дорогу. Проект мы удешевили, так как федерация ничего не даёт. Как получим разрешение на строительство, можем начать работу в 2017 году, - заявил министр строительства и ЖКК Омской области Владимир Стрельцов.

Добавим, что протяжённость новой дороги составит 15 км.