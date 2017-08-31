Из-за АЧС Казахстан ограничил въезд автотранспорта из Омской области
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 14:15, последнее обновление 31 августа 2017, 15:12  •  печать

Из-за АЧС Казахстан ограничил въезд автотранспорта из Омской области

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Соседняя с Омской областью Республика Казахстан продолжает ужесточать пограничную политику в связи с угрозой проникновения африканской чумы свиней.

Как сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области, Комитет ветеринарного контроля Министерства сельского хозяйства РК ввёл временные ограничения на ввоз и транзит через пункты пропуска на государственной границе на территории Омской области отдельного автотранспорта. Границу запрещено пересекать "бывшему в употреблении оборудованию для транспортировки свиней, продукции и сырья животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней". Кроме того, к ввозу в Казахстан запрещены любые охотничьи трофеи, полученные от восприимчивых к АЧС видов животных.

Напомним, как писал "Омск Здесь", ранее из-за угрозы АЧС в Северо-Казахстанской области запретили ввоз ряда продуктов из Омской области: кроме самой свинины под запрет попали добавки растительно-животного происхождения из птицы, рыбы, корма для кошек и собак.

Теги  •  #Казахстан #свинья #чума

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