Из-за АЧС Казахстан ограничил въезд автотранспорта из Омской области

Как сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области, Комитет ветеринарного контроля Министерства сельского хозяйства РК ввёл временные ограничения на ввоз и транзит через пункты пропуска на государственной границе на территории Омской области отдельного автотранспорта. Границу запрещено пересекать "бывшему в употреблении оборудованию для транспортировки свиней, продукции и сырья животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней". Кроме того, к ввозу в Казахстан запрещены любые охотничьи трофеи, полученные от восприимчивых к АЧС видов животных.

Напомним, как писал "Омск Здесь", ранее из-за угрозы АЧС в Северо-Казахстанской области запретили ввоз ряда продуктов из Омской области: кроме самой свинины под запрет попали добавки растительно-животного происхождения из птицы, рыбы, корма для кошек и собак.