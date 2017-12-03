В Омске отметили День неизвестного солдата

В воскресенье, 3 декабря, в Омске состоялась акция памяти, посвященная Дню неизвестного солдата. В Парке Победы прошла церемония возложения цветов к мемориалам "Мать-Сибирячка" и "Вечный Огонь", а также торжественный митинг. Благодаря поисковикам, которые ведут кропотливую работу по обнаружению останков и установлению личности воинов восстановлены имена уже многих неизвестных солдат.

"На этой войне, которая длилась 1418 дней и ночей, мы потеряли погибшими 27 миллионов, многие из них пропали без вести. Сегодня мы их вспоминаем. У меня отец пропал без вести в боях за Москву, старший брат погиб на Курской дуге. В день памяти хочу сказать, чтобы больше никогда не повторилась война, унесшая столько жизней. Призываю всех сделать все, чтобы не допустить такого", - цитирует пресс-служба областного правительства ветерана Великой Отечественной войны, кавалера орденов Отечественной войны второй степени и Трудового Красного знамени Михаила Веревкина.

Память павших, чьи имена остались неизвестными, участники митинга почтили минутой молчания. Завершилась церемония возложением цветов к монументу Матери-Сибирячки, Вечному огню и залпами троекратного салюта в честь героев.

Фото: пресс-служба Правительства Омской области