Родители погибшего в Светлом солдата требуют моральную компенсацию со строителей
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 11:38, последнее обновление 21 августа 2017, 14:24  •  печать

Родители погибшего в Светлом солдата требуют моральную компенсацию со строителей

Автор:

Родственники солдата, который погиб два года назад при обрушении казармы в Светлом, направили обращение генеральному прокурору России.

Семья из Омска, потерявшая при обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ сына, записала видеообращение генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой наказать настоящих виновников трагедии и не привлекать к ответственности полковника Олега Пономарёва.

- Мы крайне возмущены, что за два года расследования уголовного дела вместо истинных виновников трагедии нам пытаются подсунуть полковника Пономарёва О. Ю., который не дал нашим детям замёрзнуть в палаточном лагере, - говорится в обращении.

Записавшая обращение семья требует, чтобы виновные - в данном случае строители казармы - выплатили потерпевшим компенсации за причинённый моральный вред.

Напомним, первым обращение в защиту Олега Пономарёва написал Рустам Набиев, который из-за случившегося потерял ноги и стал инвалидом первой группы, и ему требуется регулярная реабилитация. К нему во время его визита к главе Следственного комитета РФ также планируют присоединиться матери погибших ребят.

Напомним, обрушение казармы в 242-м учебном центре ВДВ произошло в июле 2015 года. В результате трагедии погибли 24 человека и ещё около 20 - получили травмы различной степени тяжести.

Теги  •  #242-й учебный центр ВДВ #видео #казарма #поселок Светлый #потерпевшие

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Дипломата из Омска назначили новым послом России в США  •  вчера, 20:34
Омские депутаты, не отчитавшиеся о своих доходах, вернули мандаты  •  вчера, 17:54  •   1
"Снимок" омского режиссёра уехал покорять столицу  •  вчера, 16:00
Омский следователь, попавшийся на получении взятки от столичного адвоката, пойдёт под суд  •  вчера, 15:42
Как отметить День флага в Омске: список мероприятий  •  вчера, 15:11
ДТП на ул. Герцена парализовало движение в сторону Амурского посёлка  •  вчера, 12:44
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400