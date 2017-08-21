Родители погибшего в Светлом солдата требуют моральную компенсацию со строителей

Родственники солдата, который погиб два года назад при обрушении казармы в Светлом, направили обращение генеральному прокурору России.

Семья из Омска, потерявшая при обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ сына, записала видеообращение генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой наказать настоящих виновников трагедии и не привлекать к ответственности полковника Олега Пономарёва.

- Мы крайне возмущены, что за два года расследования уголовного дела вместо истинных виновников трагедии нам пытаются подсунуть полковника Пономарёва О. Ю., который не дал нашим детям замёрзнуть в палаточном лагере, - говорится в обращении.

Записавшая обращение семья требует, чтобы виновные - в данном случае строители казармы - выплатили потерпевшим компенсации за причинённый моральный вред.

Напомним, первым обращение в защиту Олега Пономарёва написал Рустам Набиев, который из-за случившегося потерял ноги и стал инвалидом первой группы, и ему требуется регулярная реабилитация. К нему во время его визита к главе Следственного комитета РФ также планируют присоединиться матери погибших ребят.

Напомним, обрушение казармы в 242-м учебном центре ВДВ произошло в июле 2015 года. В результате трагедии погибли 24 человека и ещё около 20 - получили травмы различной степени тяжести.