Полицейские возбудили уголовное дело после смертельной аварии на Левобережье

Три пассажира "Лады Приоры" погибли при столкновении с микроавтобусом на мосту возле Телецентра. Водитель и пассажир легкового авто, а также три пассажира автобуса доставлены в больницу. Один из госпитализированных находится в реанимации.

"Омск Здесь" уже писал о смертельном ДТП, произошедшем сегодня на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Полицейские установили, что 29-летний водитель автомобиля "Лада Приора" ехал по улице Лукашевича. Там он не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с микроавтобусом ПАЗ, за рулем которого был 54-летний мужчина.

В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля - две женщины и 27-летний мужчина - скончались на месте от полученных травм. Водитель "Лады" был доставлен в больницу. Сам водитель и пассажир, который ехал на переднем сидении, были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Добавим, что в момент столкновения в салоне автобуса находились десять пассажиров. Трем из них также понадобилась помощь врачей.

- На данный момент у нас госпитализированы три человека, из которых один человек в реанимации в тяжелом состоянии и уже прооперирован. Это водитель легкового автомобиля, - пояснили "Омск Здесь" в региональном Минздраве. - Два человека в состоянии средней степени тяжести с травмами грудной клетки и черепно-мозговыми травмами. Они находятся в отделении торакальной хирургии.

Нашему корреспонденту рассказали, что одна женщина, которую также доставили в больницу на скорой, отказалась от госпитализации. И еще одна омичка недавно обратилась с травмой лица. Сейчас ее обследуют, решается вопрос о госпитализации.

Добавим, что следователь УМВД России по Омской области возбудил уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Региональная прокуратура взяла на контроль ход его расследования.

Видео: Regic55