Из-за мягкой погоды Иртыш стал замерзать позднее обычного
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 12:32, последнее обновление 29 ноября 2017, 12:37  •  печать

Из-за мягкой погоды Иртыш стал замерзать позднее обычного

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В Омске начался ледостав, но находиться на реке, как предупреждают спасатели, еще опасно.

В городской администрации рассказали, в ночь с 27 на 28 ноября на Иртыше начался ледостав. Так и прогнозировали синоптики, хотя в прошлом году лед стал замерзать на две недели раньше. "Столь позднее образование ледостава обусловлено достаточно мягкими погодными условиями нынешнего осеннего периода", - пояснили специалисты.

Тем не менее на реке еще есть много открытых участков воды, лед еще очень тонок, чтобы на нем было безопасно находиться. "Он не способен пока выдержать тяжести человека", - подчеркнули  в департаменте общественной безопасности мэрии. По статистике, в период, когда лед только замерзает, в России погибает около тысячи человек.

- Безопасным считается лед толщиной не менее 10-12 сантиметров. Следует всегда обращать внимание на запрещающие знаки "Выход на лед запрещен" и "Ловля рыбы запрещена", - посоветовали в ведомстве.

Также добавим, как ранее рассказывали в региональном МЧС, уже замерзли затоны Иртыша, и омичи массово выходят на зимнюю рыбалку. К примеру, около ста человек рыбачили в затоне у судоремонтного завода. Инспекторы посоветовали подождать, пока лед станет прочнее.

Теги  •  #Иртыш #лед

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