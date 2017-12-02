В Омске начали оформлять светодиодный фонтан за полмиллиона рублей

Из фонтана в сквере напротив мэрии будут "вытекать" разноцветные струи светодиодов.

В сквере имени Дзержинского приступили к новогоднему украшению фонтана, которым по уже сложившейся традиции выбрано светодиодное оформление в виде струй воды. Госконтракт выиграла "Студия интерактивных технологий", предложив за работы 496,5 тыс. руб.

Как уточнили "Омск Здесь" в департаменте культуры, полностью украшенный фонтан омичи увидят не позднее 24 декабря – такой срок стоит перед исполнителем. Далее подрядчик должен будет проводить ежедневный осмотр, тестирование электрооборудования и другие проверки вплоть до 1 февраля. После этого в течение пяти дней оформление разберут.

Фото: zakupki.gov.ru, Ирина Любых