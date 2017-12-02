В Омске начали оформлять светодиодный фонтан за полмиллиона рублей
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  2 декабря 2017, 17:31, последнее обновление 2 декабря 2017, 17:51  •  печать

В Омске начали оформлять светодиодный фонтан за полмиллиона рублей

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Из фонтана в сквере напротив мэрии будут "вытекать" разноцветные струи светодиодов.

В сквере имени Дзержинского приступили к новогоднему украшению фонтана, которым по уже сложившейся традиции выбрано светодиодное оформление в виде струй воды. Госконтракт выиграла "Студия интерактивных технологий", предложив за работы 496,5 тыс. руб.  

Как уточнили "Омск Здесь" в департаменте культуры, полностью украшенный фонтан омичи увидят не позднее 24 декабря – такой срок стоит перед исполнителем. Далее подрядчик должен будет проводить ежедневный осмотр, тестирование электрооборудования и другие проверки вплоть до 1 февраля. После этого в течение пяти дней оформление разберут.

 

Фото: zakupki.gov.ru, Ирина Любых

Теги  •  #новый год #сквер имени Дзержинского #фонтан

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