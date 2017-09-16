Старозагородная роща превратится в благоустроенный сквер

Областные власти намерены благоустроить часть Старозагородной рощи, входящую в Областной дендрологический сад имени Гензе. Для этого объявлен открытый конкурс проектов. Авторы должны учитывать такие критерии как удобство, функциональность организации пространства, инновационность предложенных решений.
Организовывая данный конкурс, мы хотим получить перспективный проект, который в дальнейшем будет воплощен в комфортной и современной парковой зоне, куда омичи будут с удовольствием приходить в любое время года и культурно проводить часы досуга, - прокомментировал начальник отдела особо охраняемых природных территорий Управления по охране животного мира Александр Швайка.
Работы на конкурс принимаются до 10 ноября, подведение итогов состоится 17 ноября. Призом станет компьютер и право разработать проектно-сметную документацию будущего сквера.
Дело конечно же хорошее! Конечно город надо благоустраивать! Посмотрим что получится.
Первая мысль при прочтении - насколько негуманно попилят бюджет будущего сквера.
Оказалось, не только я столь цинична.
Рада, что в Омске появится красивый, современный, благоустроенный сквер, и жители города вместе с детьми смогут отдохнуть на природе. Ведь город славится неблагополучной экологической обстановкой. Надеюсь победит самый талантливый архитектурно-ландшафтный проект.
Я так поняла, что участником может стать любой желающий, хоть немного разбирающийся в этом направлении? Здорово, ведь это хороший толчок для молодых специалистов проявить себя и свои таланты!!!
Хорошее дело. Лишь бы денег много не украли. Надо чтобы и на сквер хватило!))