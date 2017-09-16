Старозагородная роща превратится в благоустроенный сквер

Минприроды объявило конкурс на лучший архитектурно-ландшафтный проект городского сквера рядом с дендропарком.

Областные власти намерены благоустроить часть Старозагородной рощи, входящую в Областной дендрологический сад имени Гензе. Для этого объявлен открытый конкурс проектов. Авторы должны учитывать такие критерии как удобство, функциональность организации пространства, инновационность предложенных решений.

Организовывая данный конкурс, мы хотим получить перспективный проект, который в дальнейшем будет воплощен в комфортной и современной парковой зоне, куда омичи будут с удовольствием приходить в любое время года и культурно проводить часы досуга, - прокомментировал начальник отдела особо охраняемых природных территорий Управления по охране животного мира Александр Швайка.

Работы на конкурс принимаются до 10 ноября, подведение итогов состоится 17 ноября. Призом станет компьютер и право разработать проектно-сметную документацию будущего сквера.