Старозагородная роща превратится в благоустроенный сквер
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 16 сентября 2017, 15:38, последнее обновление 16 сентября 2017, 15:42  •  печать

Старозагородная роща превратится в благоустроенный сквер

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Минприроды объявило конкурс на лучший архитектурно-ландшафтный проект городского сквера рядом с дендропарком.

Областные власти намерены благоустроить часть Старозагородной рощи, входящую в Областной дендрологический сад имени Гензе. Для этого объявлен открытый конкурс проектов. Авторы должны учитывать такие критерии как удобство, функциональность организации пространства, инновационность предложенных решений.

Организовывая данный конкурс, мы хотим получить перспективный проект, который в дальнейшем будет воплощен в комфортной и современной парковой зоне, куда омичи будут с удовольствием приходить в любое время года и культурно проводить часы досуга, - прокомментировал начальник отдела особо охраняемых природных территорий Управления по охране животного мира Александр Швайка.

Работы на конкурс принимаются до 10 ноября, подведение итогов состоится 17 ноября. Призом станет компьютер и право разработать проектно-сметную документацию будущего сквера.

Теги  •  #благоустройство #министерство природных ресурсов и экологии #сквер #Старозагородная роща

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Комментарии
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Asya Agadzhanova  •  16 сентября 2017, 19:34

Дело конечно же хорошее! Конечно город надо благоустраивать! Посмотрим что получится.

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Наталия Попова  •  16 сентября 2017, 19:06

Первая мысль при прочтении - насколько негуманно попилят бюджет будущего сквера.
Оказалось, не только я столь цинична.

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Стелла Иванова  •  16 сентября 2017, 17:35

Рада, что в Омске появится красивый, современный, благоустроенный сквер, и жители города вместе с детьми смогут отдохнуть на природе. Ведь город славится неблагополучной экологической обстановкой. Надеюсь победит самый талантливый архитектурно-ландшафтный проект.

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Ирина Новикова  •  16 сентября 2017, 16:40

Я так поняла, что участником может стать любой желающий, хоть немного разбирающийся в этом направлении? Здорово, ведь это хороший толчок для молодых специалистов проявить себя и свои таланты!!!

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Сергей Кузнецов  •  16 сентября 2017, 16:06

Хорошее дело. Лишь бы денег много не украли. Надо чтобы и на сквер хватило!))

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