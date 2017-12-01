В Омске повышают плату за содержание жилья
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 16:30, последнее обновление 1 декабря 2017, 17:18  •  печать

В Омске повышают плату за содержание жилья

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Постановление "О плате за содержание жилого помещения" подписал исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Размер платы за содержание жилья, напомним, зависит от типа дома: благоустроенный или нет, оборудованный лифтом, мусоропроводом или нет, с газовыми или электрическими плитами.

Постановление мэрии определяет тариф для омичей, которые живут в квартирах по договору соцнайма. Но, как показывает практика, управляющие компании Омска также руководствуются этим документом при изменении тарифов.

Меньше всех в 2018 году будут платить жители неблагоустроенных домов в Омске - от 11.11 до 13,21 руб. за кв. м (в 2017 году - 10,58-12,58 руб. за кв. м). В благоустроенных зданиях, оборудованных лифтом, мусоропроводом, системами дымоудаления и пожаротушения, сумма ощутимо больше - от 27,97 до 30,95 руб. за кв. м (в 2017 году - 26,65-29,49 руб. за кв. м). Дороже всего обойдется содержание жилья в общежитиях с лифтами и мусоропроводом - от 55,42 до 59,39 за кв. м (в 2017 году - 52,76-56,55 руб. за кв. м).

Напомним, накануне тариф на содержание жилья обсудили врио губернатора Омской области Александр Бурков и и. о. мэра Омска Сергей Фролов. Они договорились, что рост не должен превысить индекс изменения размера платы за коммунальные услуги, установленного на 2018 год на уровне 5 %.

Теги  •  #рост тарифов #Сергей Фролов #управляющая компания

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Комментарии
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Андрей Величко  •  1 декабря 2017, 18:33

Если плату подымают тогда и качетсво услуг должно подыматься, может и убирать нормально в подъездах начнут.

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Мартин Калинин  •  1 декабря 2017, 16:41

С чего она дорожает, зарплата у людей как бы не растёт? платить чем должны? Дорожать имеет право в одном случае, когда качество услуг повышается, а это явно не так.

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