В Омске повышают плату за содержание жилья

Размер платы за содержание жилья, напомним, зависит от типа дома: благоустроенный или нет, оборудованный лифтом, мусоропроводом или нет, с газовыми или электрическими плитами.

Постановление мэрии определяет тариф для омичей, которые живут в квартирах по договору соцнайма. Но, как показывает практика, управляющие компании Омска также руководствуются этим документом при изменении тарифов.

Меньше всех в 2018 году будут платить жители неблагоустроенных домов в Омске - от 11.11 до 13,21 руб. за кв. м (в 2017 году - 10,58-12,58 руб. за кв. м). В благоустроенных зданиях, оборудованных лифтом, мусоропроводом, системами дымоудаления и пожаротушения, сумма ощутимо больше - от 27,97 до 30,95 руб. за кв. м (в 2017 году - 26,65-29,49 руб. за кв. м). Дороже всего обойдется содержание жилья в общежитиях с лифтами и мусоропроводом - от 55,42 до 59,39 за кв. м (в 2017 году - 52,76-56,55 руб. за кв. м).

Напомним, накануне тариф на содержание жилья обсудили врио губернатора Омской области Александр Бурков и и. о. мэра Омска Сергей Фролов. Они договорились, что рост не должен превысить индекс изменения размера платы за коммунальные услуги, установленного на 2018 год на уровне 5 %.