Управляющим компаниям Омска разрешат повысить тариф на 5 %

Рост платы за содержание жилья в 2018 году не должен превысить предельного индекса в 5,2 %.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков провел встречу с исполняющим обязанности мэра Омска Сереем Фроловым. Руководители города и области обсуждали расчет платы омичей за содержание жилья на 2018 год до подписания городскими властями 1 декабря соответствующего постановления. Как подчеркнул глава Омской области, рост не должен превысить индекса изменения размера платы за коммунальные услуги, установленного на 2018 год на уровне 5,2 %. По его мнению, несмотря на значительную разницу в расходах коммунальных предприятий на содержание, к примеру, старой пятиэтажки и нового многоквартирного дома, принцип социальной справедливости должен быть соблюден в отношении всех жителей региона.

- Понятно, что есть экономическое обоснование, почему управляющие компании предлагают установить тарифы где-то выше шести процентов, а в двухэтажных рост оплаты уходит за 10 %. Я считаю, что нужно учитывать индекс инфляции и индексы изменения размера платы за коммунальные услуги, установленные для субъектов. И если он у нас составляет 5,2 %, то граждане не должны платить больше, - добавил Александр Бурков.

Серей Фролов в свою очередь ответил, что расчеты новой платы будут произведены с учетом этой предельной нормы роста платы за содержание жилья.

- Все еще раз внимательно посмотрим и только тогда будем подписывать документ, - заверил Александра Буркова градоначальник.

Напомним, расчет платы за содержание жилого помещения относится к полномочиям органов местного самоуправления. До 1 декабря администрация Омска должна подписать и опубликовать соответствующее постановление. Нормативы и виды услуг, входящих в тариф на содержание жилых помещений, в 2018 году не претерпят изменений.

По решению общего собрания собственники жилья вправе регулировать их объемы и количество. Например, исключить из перечня услуг менее востребованные, и тем самым уменьшить тариф. Либо договориться с управляющей компанией о замене или вводе дополнительных услуг, соответственно, увеличить плату на содержание жилья по договорённости с коммунальной организацией.