В Омской области в 2018 году может вырасти тариф на капитальный ремонт

На сегодняшней пресс-конференции министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов заявил, что тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов необходимо повышать. Денег в региональном фонде капитального ремонта хватит только на 2017 год.



- В этом году мы ремонт в домах сделаем, денег хватит, а в 2018 году будем буксовать, - сказал Стрельцов. - С действующим тарифом мы дома не отремонтируем. Три года сидим на одном тарифе. Можно ещё два года молчать, а потом удивить людей квитанциями. Индексация должна быть. Надо посчитать, чтобы это постепенно происходило.



Глава Минстроя допустил, что тариф на капитальный ремонт в Омской области может вырасти уже в 2018 году. Сейчас органы власти ведут необходимые расчёты.