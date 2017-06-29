В Омской области в 2018 году может вырасти тариф на капитальный ремонт
Общество  •  29 июня 2017, 15:05, последнее обновление 29 июня 2017, 15:05  •  печать

В Омской области в 2018 году может вырасти тариф на капитальный ремонт

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Денег в региональном фонде капитального ремонта на следующий год уже не хватает.

На сегодняшней пресс-конференции министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов заявил, что тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов необходимо повышать. Денег в региональном фонде капитального ремонта хватит только на 2017 год.

- В этом году мы ремонт в домах сделаем, денег хватит, а в 2018 году будем буксовать, - сказал Стрельцов. - С действующим тарифом мы дома не отремонтируем. Три года сидим на одном тарифе. Можно ещё два года молчать, а потом удивить людей квитанциями. Индексация должна быть. Надо посчитать, чтобы это постепенно происходило.

Глава Минстроя допустил, что тариф на капитальный ремонт в Омской области может вырасти уже в 2018 году. Сейчас органы власти ведут необходимые расчёты.

Теги  •  #Владимир Стрельцов #капремонт #тариф

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