Омские УК воруют деньги "ресурсников"

Омские управляющие компании собирают деньги с населения, но ресурсоснабжающим организациям их не передают.

Управляющие компании региона все чаще ловят на мошенничествах и хищениях средств "ресурсников". Ведь УК являются посредниками между ресурсоснабжающими организациями и потребителями.

- УК получают денежные средства от населения, но "ресурсникам" их не отдают, расходуя на нужды своей организации. Поставщики недополучают свою прибыль, - пояснил начальник отделения УЭБиПК УМВД России по Омской области Константин Шрейнер.

Чаще всего подобные схемы практикуют УК Омского муниципального района. По словам коммерческого директора "ОмскВодоканала" Ольги Смиковской, компании собирают деньги с населения, потом банкротятся и регистрируют новые юридические лица. Привлечь их к ответственности даже по решению суда невозможно. Сейчас долг нескольких УК Омского района превышает 20 млн рублей.

- Не все УК такие, - поясняет Смиковская. - Многие работают с населением, собирают показания приборов учета и устанавливают антимагнитные пломбы на счетчики жителей за свой счет.

Антимагнитные пломбы