На "Омсктрансмаше" из-за многомиллионного долга отключили воду

"Росводоканал Омск" составил рейтинг недобросовестных плательщиков за водоснабжение. Лидирует в списке предприятие, отметившее на днях 120-летний юбилей. Долг предприятия превысил восемь миллионов рублей. Омский водоканал 26 сентября ввёл частичное ограничение водоснабжения должнику.

Как сообщили в водоканале, закоренелыми должниками являются предприятия коммунальной службы. ООО "ГУЖФ", обслуживающее многоквартирные дома Омска, накопило долг в 1,4 млн руб. За ним следует УК "Ясная поляна", работающая в микрорайоне с таким же названием, и УК "Еврокомфорт". К сентябрьскому списку потребителей с плохой платёжной дисциплиной примкнуло деревообрабатывающее предприятие "АВА компани" с задолженностью 182 тысячи рублей.

- К сожалению, мы вынуждены применять крайние меры в отношении должников. Вплоть до ограничения поставки ресурса. Но в арсенале используемых средств не только предписания и угрозы. Большинство наших потребителей - юридических лиц своевременно рассчитываются за холодную воду и услуги водоотведения, - подчеркнула коммерческий директор ОАО "ОмскВодоканал" Ольга Смиковская.