На "Омсктрансмаше" из-за многомиллионного долга отключили воду
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 10:11, последнее обновление 28 сентября 2017, 10:13  •  печать

На "Омсктрансмаше" из-за многомиллионного долга отключили воду

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Предприятие задолжало водоканалу более восьми миллионов рублей.

"Росводоканал Омск" составил рейтинг недобросовестных плательщиков за водоснабжение. Лидирует в списке предприятие, отметившее на днях 120-летний юбилей. Долг предприятия превысил восемь миллионов рублей. Омский водоканал 26 сентября ввёл частичное ограничение водоснабжения должнику. 

Как сообщили в водоканале, закоренелыми должниками являются предприятия коммунальной службы. ООО "ГУЖФ", обслуживающее многоквартирные дома Омска, накопило долг в 1,4 млн руб. За ним следует УК "Ясная поляна", работающая в микрорайоне с таким же названием, и УК "Еврокомфорт". К сентябрьскому списку потребителей с плохой платёжной дисциплиной примкнуло деревообрабатывающее предприятие "АВА компани" с задолженностью 182 тысячи рублей. 

- К сожалению, мы вынуждены применять крайние меры в отношении должников. Вплоть до ограничения поставки ресурса. Но в арсенале используемых средств не только предписания и угрозы. Большинство наших потребителей - юридических лиц своевременно рассчитываются за холодную воду и услуги водоотведения, - подчеркнула коммерческий директор ОАО "ОмскВодоканал" Ольга Смиковская.

Теги  •  #долг #ОмскВодоканал #Омсктрансмаш

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